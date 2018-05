Los arrastra tráiler y salen lesionados

Un automovilista y su hija de cinco años resultaron lesionados tras ser embestidos por un tráiler que no respetó la luz roja de un semáforo.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas en el libramiento Monterrey-Reynosa a la altura de los centros comerciales periféricos donde arribaron paramédicos de Protección Civil del Estado quienes brindaron atención médica a un automovilista y una menor de edad quienes tripulaban una camioneta Ford Explorer que fue chocada por un tráiler.

El automovilista lesionado dijo llamarse Raúl Cantera Pérez, de 35 años de edad, residente del fraccionamiento Jarachina Sur, mismo que expresó que se encontraba transitando de norte a sur por la avenida Los Encinos cruzando el libramiento Monterrey para incorporarse al mismo, resaltó que tenía la luz verde a su favor cuando cruzaba el tráiler no se detuvo impactándolo y arrastrándolo.

Resaltó que tras el encontronazo y arrastre resultaron lesionados él y su hija que viajaba en el asiento trasero, añadió que los golpes fueron leves afortunadamente porque ambos utilizaban el cinturón de seguridad.

El chofer de la pesada unidad motriz fue identificado como Rolando Contreras García, quien dialogó con los peritos de Tránsito aceptando la responsabilidad del accidente manifestando que la pesada unidad motriz no le respondieron los frenos debido al peso de la carga que transportaba por lo que arrastró a la camioneta varios metros, por tal motivo se haría cargo de los daños materiales y gastos médicos ocasionados.

La cuentan. El tráiler arrastró a la camioneta más de 10 metros al pasarse la luz roja del semáforo.