Los años no pasan; siguen disfrutando

Actualmente unos 600 adultos mayores de 60 años desempeñan diferentes actividades tanto laborales como recreativas y de educación en esta ciudad fronteriza además de promover valores.

Tal es el caso de Feliciano Reyes Martínez, de 65 años, quien disfruta poder servir a la gente que acude todos los días a realizar sus compras a un centro comercial de esta ciudad fronteriza, en donde labora como empacador desde hace poco más de tres años.

Félix, como lo llaman sus compañeros de trabajo y amigos, refiere que le gusta el contacto diario con la gente, con quienes dijo en muchas de las ocasiones pude intercambiar no solo un saludo sino algunos temas de interés como el futbol o incluso de política.

El entrevistado mencionó que gustoso acude todos los días a trabajar, ya que es ahí en donde tiene la oportunidad de sentirse útil, platicar con sus compañeros e incluso con los clientes.

Destacó que desde hace más de tres años vive solo, luego de que su esposa falleciera, "aquí en el trabajo veo a mucha gente y aunque no la conozca me gusta intercambiar por lo menos el saludo".

Detalló que de los 46 años que compartió con su esposa, le quedan seis hijos y diez nietos, a quienes disfruta y consiente con frecuencia.

Félix, quien es originario del estado de Veracruz, pero llego a esta ciudad fronteriza desde hace 15 años, se define como un "abuelito" consentidor con todos sus nietos, seis hombres y cuatro mujeres.

Comentó que a todos sus nietos los quiere igual, que no hay preferidos pero aclaró que los más pequeños son los que más lo hacen reír y disfrutar de los momentos que pasan juntos.

"No tengo preferidos pero los más pequeños son más ocurrentes y bueno dicen y hacen cada cosa, además de que son más expresivos" dijo.

Precisó que su nieto mayor tiene 21 años de edad y el más pequeño tres años ocho meses, quien recientemente ingreso al kínder.

Mencionó que en las fechas especiales como Navidad, Día del Padre, cumpleaños o Día del Abuelito sus nietos le regalan diversas cosas pero aceptó que las que más valora son los dibujos y cartas hechas por ellos mismos.

"Mis nietos son muy creativos, me hacen unos dibujos muy bonitos y también me hacen cartitas en donde me expresan su cariño y bueno son cosas sin mucho valor pero que yo guardo como si fuera mi tesoro" dijo.

Don Félix señalo que aunque es "rico" en hijos y nietos, prefiere vivir solo, ahora que es viudo, pues dijo que así tiene tiempo para hacer lo que le más le gusta: componer canciones.

Jarocho de nacimiento pero reynosense por elección, dijo que le gusta escuchar varios géneros musicales como boleros, rancheras y cumbias.

Señaló que además de escuchar este tipo de música, le gusta componer algunas melodías, mismas que hace algunos años atrás le permitieron ganar premios de primeros lugares.