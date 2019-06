Los años no lo frenan

Ciudad de México

Con más de 70 créditos como actor, más de 40 como director y casi igual número como productor, pareciera que para el estadounidense Clint Eastwood la edad no le pesa, toda vez que cumple 89 años y ya trabaja en su siguiente película.

El ganador de cuatro premios Óscar se ha convertido en un ícono permanente y un referente del cine desde su debut, hace más de 60 años. Hace unos días, se asoció una vez más con Warner Bros. para el filme biográfico de Richard Jewel, proyecto que tenía guardado desde 2014 y del cual fungirá como director.

El filme contará la historia del guardia de seguridad que ayudó a salvar vidas durante el bombardeo de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y que después fue acusado de ser el responsable del ataque. Para este filme, se basará en el artículo de Marie Brenner, "American Nightmare: The Ballad of Richard Jewel".

NO SE DETIENE

Contrario a muchos, que conforme avanzan en edad se dan más tiempo para descansar, Clint ha decidido no parar tras su más reciente éxito, "The Mule", filme estrenado en 2018 y en el que además de dirigir, produjo y actuó. En ese momento los medios declararon que se trataba de su último trabajo a causa justamente de su edad.

Un año antes, en 2017, fue productor ejecutivo del drama "Indian Horse" y en 2016, productor y director de "Sully", estelarizada por Tom Hanks.

Clinton Eastwood, quien es director de la compañía productora Malpaso, la cual fundó en 1967, nació en San Francisco, California, el 31 de mayo de 1930.

Además de su interés por el cine, en su juventud mostró gusto por la música y se presentó en algunos locales como pianista. Asimismo, fue instructor de natación durante el servicio militar.

PROLÍFICA CARRERA

Tras pequeñas participaciones en televisión, en muchas de las cuales no recibió crédito, su gran oportunidad llegó con el western "Ambush at Cimarron Pass" (1958), que protagonizó junto a Scott Brady y Margia Bean.

De 1959 a 1965 también protagonizó la serie "Rawhide", cuyo éxito le permitió debutar como director al estar a cargo de algunos comerciales de la serie.

Fue en 1964 cuando todos los reflectores apuntaron hacia él con "Per un Pugno di Dollari", dirigida por el italiano Sergio Leone y en la que interpretó al "Hombre sin Nombre".

El éxito de dicho personaje fue tal, que de la mano de Leone completó la que sería conocida más adelante como Trilogía del Dólar, conformada también por las películas "Per Qualche Dollaro in più" (1965) e "Il Buono, il Brutto, il Cattivo" (1966).

Clint continuó trabajando tanto como director y actor. En 1988 realizó "Bird", considerada su película más atrevida, una biografía de Charlie Parker, el saxofonista negro que fue pieza clave en la revolución del jazz en los años 40, creador del bebop.

Su éxito prosiguió con el western de 1992, "Unforgiven", cuya trama es la violencia y sus consecuencias. Obtuvo el Óscar como Mejor Película y Mejor Director.

"In the Line of Fire", "A Perfect World", "The Bridges of Madison County" (la cual fue considerada por los especialistas de cine como el punto más alto en su trabajo cinematográfico), "Absolute Power" y "True Crime", conforman también su filmografía.

ALTRUISTA

En 2013 donó grandes cantidades de dinero a un hospital de California, cuyo programa para jóvenes tiene su nombre, luego de que su entonces esposa Diana Ruiz fuera internada para recibir tratamiento por depresión y ansiedad. El plan que apoya Eastwood está especializado en el abuso de drogas, alcohol y enfermedades mentales.

Además del Óscar, Clint ha sido reconocido con Globos de Oro, los premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos, Peoples Choice, entre otros. En el 61 Festival de Cannes recibió el Premio Especial a los Veteranos.

Junto a Warren Beatty, presume de haber sido nominado dos veces, Mejor Actor y Mejor Director, por la misma película.