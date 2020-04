Los agujeros negros del discurso oficial mexicano frente a la pandemia

Las crisis colectivas inéditas suponen un serio problema de comunicación para los Gobiernos personalistas: en una situación que excede las capacidades técnicas conocidas en todo el mundo, la figura retórica de un líder habituado a relativizar los problemas o atribuir los cuestionamientos a intereses políticos atenta contra la necesidad de transmitir un sentido de urgencia y responsabilidad a toda la población. Y potencia una polarización que puede afectar la respuesta de la sociedad mexicana, como ya ocurre en Estados Unidos.

Frente al brote global de Covid-19, el Gobierno mexicano ha quedado por momentos atrapado en esta dinámica. Mientras el epidemiólogo Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud de México, encabeza la tarea de comunicar los aspectos técnicos de la estrategia oficial contra la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha contravenido alegremente, durante semanas, las recomendaciones más elementales de la OMS y de su propio Gobierno. En ocasiones, esta situación ha llevado a López-Gatell o a su equipo de especialistas a justificar al presidente con afirmaciones que chocan de frente con los conocimientos o los consensos que se han podido extraer de la crisis en otros lugares.

La tierra que espera sin prisas al coronavirus

"La probabilidad de que una persona en el periodo previo a los síntomas, es decir, el periodo de incubación, sea contagiosa, es muy baja", dijo López-Gatell el pasado 28 de marzo, cuando los periodistas le preguntaron si el presidente se iba a hacer la prueba de Covid-19, después de que un gobernador con quien había compartido espacios confirmara que había dado positivo. Al día siguiente, el médico infectólogo Gustavo Reyes Terán, parte del equipo de funcionarios a cargo del operativo frente a la pandemia, ofreció una respuesta similar: "El presidente no es un caso sospechoso. No cumple la definición. Si no tiene síntomas es muy poco probable que haya sido contagiado".

¿Qué dicen los estudios existentes sobre los casos asintomáticos o en fase presintomática en la propagación del virus? ¿Por qué el Gobierno asegura que realizar pruebas masivas no tiene ninguna utilidad para controlar el contagio? ¿Qué significa la afirmación de que los recursos para enfrentar la crisis están garantizados?

El Gobierno mexicano ha adoptado una estrategia muy diferente a la de la mayoría de los países de la región y del mundo para enfrentar la pandemia y López-Gatell ha dicho claramente que se busca un equilibrio entre la protección de la salud y las economías más debilitadas. Pero adoptar un enfoque propio no anula las dudas ni las realidades que lo cuestionan. Ante la ambigüedad de ciertos puntos que se repiten en el discurso oficial, EL PAÍS ha consultado con expertos y examinado reportes y estudios recientes para tratar de ponerlos en perspectiva.

¿Las personas asintomáticas representan un riesgo mínimo de contagio?

Cuando se pregunta a científicos, especialistas, exfuncionarios y periodistas de ciencia si creen que el sistema de salud mexicano está preparado para afrontar la crisis, la primera respuesta suele ser idéntica, ecuánime y desalentadora: "Ningún país está preparado". El impacto de un virus desconocido, altamente contagioso, que se multiplica mucho más y en un tiempo mucho menor que su familiar cercano, el SARS, ha noqueado a algunos de los sistemas sanitarios más robustos y avanzados del mundo.

El 17 de marzo, en el informe diario del Gobierno sobre la situación de covid-19, el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaur, explicó que los cálculos de la "carga de enfermedad" que podría tener que soportar el sistema sanitario mexicano, que fueron los que se usaron para definir los insumos que iban a necesitar, se habían realizado con base en cómo había atacado el virus en distintas regiones, particularmente en la provincia de Hubei, en China, primer epicentro de la pandemia. De allí surgió la estimación de que, durante "toda la curva epidémica", un 0,2% de la población mexicana podría verse afectada por la covid-19; esto es, alrededor de 250.000 personas. La estimación oficial calcula que solo un 20% de ese total va a requerir hospitalización, y que un porcentaje menor de ellos, unas 10.500 personas, van a requerir cuidados intensivos.

Los países a los que el virus ha llegado más tarde, como México, tienen la ventaja relativa de poder basar sus previsiones en la experiencia previa de otros lugares. Pero este hecho también hace temer que los cálculos sobre el impacto del virus y los recursos necesarios para atender la emergencia puedan estar teñidos de optimismo: las diferencias entre China y México, tanto por las características de su población como por su reacción ante la crisis, son enormes. Hasta hace 15 días, incluso, cuando las predicciones generales de la OMS situaban en un 5% la cantidad de afectados graves por población (un número que arrasaría con todas las previsiones del Gobierno), la cifra para México se elevaba a un 7% debido a la alta incidencia de la diabetes y la obesidad en el país.



"De ninguna manera tenemos la capacidad instalada como para hacer frente a un escenario como el que ellos mismos están planteando", señala Miguel Betancourt, doctor en Salud Pública y presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, organización que ya está previendo una saturación del sistema hospitalario. Por un lado, dice Betancourt, la reacción del Gobierno ha sido demasiado lenta, tanto para implementar medidas de contención como para asegurar insumos críticos con antelación. Por otro, en México hay un "personal de salud muy comprometido y con mucha experiencia en la atención de emergencias" como la de la influenza de 2009, asegura Betancourt, pero "está haciendo falta proteger a ese recurso humano".

El martes 24 de marzo, el mismo día que el Gobierno anunciaba que el país había entrado a la fase 2 del contagio, personal del Hospital General de la Raza, en Ciudad de México, y de la Clínica 89 de Saltillo, en Coahuila, pararon sus actividades para reclamar insumos básicos como mascarillas con filtros N95, gafas de seguridad, guantes y batas. Las protestas venían desde antes y alcanzaban a 12 estados del país, reconocieron las autoridades del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS). Días después, la noticia de un brote de covid-19 entre el personal de un hospital del IMSS que ya había dejado dos muertos y al menos 26 contagios, circulaba por el país.

Cuando el Gobierno asegura que está preparado para afrontar la crisis, y sostiene que los cuestionamientos que se le hacen se deben a intereses políticos o económicos, tal vez está pasando por alto un hecho básico: lo que más desean quienes hacen las preguntas es que el Gobierno tenga razón.