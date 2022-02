Los adversarios interpretaron lo del cansancio con que ya no podía; están desquiciados: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su declaración de la semana pasada en el sentido de que terminando su mandato se va a retirar y jubilarse de la vida pública fue sacado de contexto por los medios de comunicación que afirman que el mandatario se encuentra "cansado".

"Aquí nuestros adversarios conservadores están desquiciados, de veras, buscando todo para afectarnos. Afortunadamente no han podido y se enojan más", expresó.

En la conferencia mañanera, el mandatario atribuyó este hecho a "la manipulación informativa" que se padece en México y el mundo.

"Es un tiempo decadente en el manejo informativo, no solo en este caso sino en todo, en el manejo de la información de la intervención de Rusia a Ucrania, hay mentiras al por mayor, notas falsas, imágenes falsas, es una vergüenza, pero no solo es un fenómeno en México sino mundial", indicó.

"Lo que pasó en el recorrido de los salones (de Palacio Nacional), es que yo manifesté lo que he venido diciendo de tiempo atrás, que soy maderista, partidario de la no reelección, que voy a terminar, si así lo decide el pueblo de México, mi mandato pero que me voy a retirar, que voy a jubilarme y que ya no voy a volver a tener participación política en nada, que ya cierro mi ciclo, eso fue lo que dije.

"Entonces, interpretaron de que ya estaba cansando, de que ya no podía yo, pues imagínense me faltan dos años y medio, si así lo decide el pueblo, si ahora en ese día que no puedo mencionar, la gente decide que continúe, también si lo decide el creador, la ciencia, no sabemos que nos depara el destino, pero si termino mi mandato pues me he propuesto no dejar obras inconclusas y esto implica que debo de trabajar siempre desde que llegué a la presidencia 16 horas diarias para hacer de seis años 12 años", señaló López Obrador.

Luego, recordó que su pensamiento está basado en la filosofía de San Benito, quien puso orden en los monasterios porque los monjes pasaban mucho tiempo en la meditación.

"Y él resolvió que, de las 24 horas del día, se debían dedicar ocho a pensar, ocho a trabajar y ocho a descansar, pero nosotros, ya qué vamos a estar pensando, si ya sabemos que hay que acabar con la corrupción y que hay que procurar desterrar la monstruosa desigualdad en nuestro país", indicó el mandatario.

Enseguida, dijo que está enfocado en trabajar para terminar sus obras emblemáticas como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, así como las obras de infraestructura carretera y ferroviaria en Oaxaca.