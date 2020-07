Los 6 países donde se reducirá drásticamente la población y uno donde crecerá

Si las proyecciones siguen su curso actual, la caída en las tasas de fertilidad que se ven hasta ahora tendrá un impacto "asombroso" en el mundo a finales de siglo.

En particular, siete países han mostrado algunos de los cambios demográficos más alarmantes, pero ya algunos están tomando medidas para enfrentar esta situación.

Japón

La población de Japón se reducirá en más de la mitad, desde los 128 millones que tuvo en 2017 a menos de 53 millones para finales de siglo, según pronostican los investigadores en el nuevo estudio.

Japón ya tiene la población más vieja del mundo y la tasa más alta de personas mayores de 100 años. Esto ejerce presión sobre la fuerza laboral del país y se espera que el problema empeore.

Los pronósticos oficiales dicen que los ancianos representarán más del 35% de la población en 2040.

Con una tasa de fertilidad de solo 1.4 nacimientos por mujer, la cantidad de personas capaces de ocupar puestos de trabajo en el país está disminuyendo.

Las naciones necesitan una tasa de fertilidad de 2.1 nacimientos por familia para mantener el tamaño de la población existente.

Si bien Japón tradicionalmente ha sido cauteloso con la inmigración, ha suavizado las reglas en los últimos años, en un intento por abordar el problema.

Sin embargo, también han surgido denuncias de explotación de trabajadores migrantes.

Italia

De forma similar, se espera que la población italiana se reduzca a más de la mitad, de 61 millones en 2017 a 28 millones para nes de siglo, según el estudio.

Los problemas de envejecimiento de la población en Italia vienen de hace tiempo y más del 23% de las personas tenían 65 años o más en 2019, según datos del Banco Mundial.

Hace 5 años, el gobierno lanzó un programa que ofrece un pago de unos US$900 por pareja por cada nacimiento, una medida para tratar de aumentar las tasas de fertilidad.

Sin embargo, el país aún tiene una de las tasas de natalidad más bajas de la Unión Europea.

Además, hay altas tasas de emigración. Alrededor de 157 mil personas se fueron del país en 2018, según datos ocfiiales. Varias localidades han lanzado sus propios esquemas para tratar de impulsar las poblaciones locales y sus economías.

Italia tiene una de las tasas de natalidad más bajas de la Unión Europea. Esto incluye la venta de casas por solo 1 euro, o pagos a personas para que vivan en comunidades poco pobladas, si establecen un negocio. Las ciudades con poblaciones a la baja en España, país que también se vería reducida a la mitad su población este siglo, han lanzado esquemas similares.

China

China impuso su controvertida política del hijo único en 1979 para tratar de frenar el crecimiento de la población, tras las preocupaciones sobre el efecto que tendría en sus planes de crecimiento económico.

Hoy el país más poblado del mundo se enfrenta a la cuestión de la disminución de las tasas de natalidad. El estudio de The Lancet predice que la población de China alcanzará un máximo de mil 400 millones en cuatro años, para luego reducirse a 732 millones para 2100. Los datos oficiales mostraron que la tasa de natalidad había caído a su nivel más bajo en 70 años en 2019.

Algunos temen que el país sea una "bomba de tiempo demográfica", lo que hará que una población en edad laboral más pequeña tenga que mantener a una población mayor y jubilada. Como una de las economías más grandes del mundo, esto tendría efectos globales.

La preocupación por el envejecimiento de la población de China llevó al gobierno a poner n a la política del hijo único en 2015, permitiendo a las parejas tener dos hijos.

El estudio calcula que en 2100 la población de China será de 732 millones. Si bien esto provocó un breve aumento en las tasas de natalidad, no logró revertir la tendencia a largo plazo. La política del hijo único ha sido señalada como generadora de un grave desequilibrio en el país, donde los hombres siguen superando en número a las mujeres en más de 30 millones. Esto se ha atribuido, en parte, a que algunas parejas que optan por abortos selectivos basados en el sexo del embrión. Los expertos también dijeron que la reducción de las restricciones de población no estuvo acompañada de un apoyo adicional para las familias, lo que significa que muchas personas no podrían criar a más de un niño.

Brasil

Brasil ha experimentado una disminución dramática en las tasas de fertilidad en los últimos 40 años, de aproximadamente 6,3 nacimientos por mujer en 1960 a 1.7 en las estimaciones más recientes.

Un estudio de 2012 sugirió que las telenovelas que retratan familias pequeñas habían contribuido a reducir las tasas de natalidad, en un país predominantemente católico.

Brasil ha experimentado una disminución dramática en las tasas de fertilidad en los últimos 40 años. Si bien las tasas generales de natalidad están disminuyendo, el gobierno está tratando activamente de frenar las altas tasas de embarazo adolescente, lanzando una campaña llamada "La adolescencia primero, el embarazo después".

"Necesitamos reducir los números. Tuvimos el valor de decir que vamos a hablar sobre retrasar el inicio de las relaciones sexuales", dijo a la BBC Damares Alves, ministra de Derechos de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, a principios de este año.

Irán

El país experimentó un auge demográfico después de la Revolución Islámica en 1979, pero luego implementó una efectiva política de control de la población. El mes pasado, el Ministerio de Salud advirtió que el crecimiento anual de la población había caído por debajo del 1%. Si no se hace nada, reconoció que podría convertirse en uno de los países más envejecidos del mundo en los próximos 30 años.

Irán tuvo un auge demográfico después de la Revolución Islámica en 1979 La agencia estatal de noticias Irna informó que tanto el matrimonio como la procreación dentro del matrimonio están en declive, en buena medida debido a las dificultades económicas. En un esfuerzo por aumentar su población, Irán dictaminó el mes pasado que ya no se pueden realizar vasectomías en centros médicos estatales y que solo se ofrecerán anticonceptivos a mujeres cuya salud esté en riesgo.

India superará a China como el país más poblado del mundo para finales de este siglo, según el nuevo estudio. Esto a pesar del hecho de que se espera que el tamaño de su población disminuya de 1.300 millones en 2017 a menos de 1.100 millones a fines de siglo, dicen los investigadores. La tasa de natalidad en el país actualmente es de aproximadamente 2,24, muy por debajo de 5,91 en 1960. Mientras que otros países están tratando de alentar las crecientes tasas de fertilidad, el primer ministro Narendra Modi ha pedido a las personas que tengan familias más pequeñas.

"La explosión demográfica causará muchos problemas para nuestras futuras generaciones. Pero hay una sección vigilante del público que se detiene a pensar, antes de traer a un niño al mundo, si puede hacerle justicia al niño, darles todo lo que ella o él necesitan", dijo en un discurso el año pasado.

Nigeria

Nigeria y otros países de África están resistiendo la tendencia de disminución de la población. Según el nuevo estudio, se espera que la población del África subsahariana triplique su tamaño a más de 3.000 millones para 2100. Nigeria se convertirá en el segundo país más poblado del mundo, con 791 millones de personas.

En 2100 Nigeria se convertirá en el segundo país más poblado del mundo. El nuevo estudio predice que Nigeria tendrá una de las mayores poblaciones en edad de trabajar en el mundo para 2100 y verá grandes aumentos en el PIB.

En una entrevista de 2018 con la BBC, el ministro de Finanzas, Zainab Ahmed, dijo que era necesario debatir sobre la tasa de natalidad del país, que se encuentra entre las más altas del mundo. "Tenemos muchas familias que ni siquiera pueden alimentar a los niños que tienen, por no mencionar una buena atención médica o incluso para brindarles una educación de buena calidad, por lo que tenemos que hablar sobre estas cosas", dijo.