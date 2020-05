Los 13 libros que recomienda Bill Gates para "escapar" de la pandemia

Bill Gates suele recomendar 5 libros para leer, pero en medio de la pandemia, extendió su lista de sugerencias. "Un buen libro es mi forma favorita de desconectarme al nal del día, y sé que no estoy solo". Así lo arma Bill Gates, en su ya clásica lista anual de recomendaciones de cinco libros al comienzo del verano en el hemisferio norte.

"Pero a menudo también me preguntan qué estoy leyendo y viendo, ya sea porque la gente quiere aprender más sobre las pandemias o porque están buscando una distracción", añade la segunda persona más rica del planeta, con una fortuna que ronda los US$106.000 millones, según el índice de la revista Forbes.

Bill Gates deja la junta directiva de Microsoft: el cofundador de la compañía se hace a un lado El mundo es vulnerable a una gran epidemia, le dice Bill Gates a la BBC Por eso, esta vez, el multimillonario decidió ampliar la lista a 13 títulos, además de recomendaciones de series de televisión, incluso una de la BBC, una película y hasta un juego de cartas que lo apasiona, "ya sea porque estés buscando una distracción o simplemente porque pasas mucho más tiempo en casa", detalló.

Los libros de Gates

1. The Choice ("La bailarina de Auschwitz", en su versión en español) de Edith Eger: "Se trata en parte de unas memorias de la autora y una guía para procesar el trauma", señala Gates.

2. Cloud Atlas ("El atlas de las nubes") de David Mitchell: es una novela que está relacionada con "lo mejor y lo peor de la humanidad".

3. The Ride of a Lifetime de Bob Iger: es el libro del presidente ejecutivo de The Walt Disney Company y para Bill Gates es "el mejor libro de negocios" que leyó en los últimos años.

4. The Great Inuenza de John M. Barry: es un libro de historia sobre la pandemia de la gripe española de 1918. Pese a que pasaron más de cien años, este libro "es un buen recordatorio de que todavía estamos enfrentando muchos de los mismos desafíos", detalla.

5. Good Economics for Hard Times de Abhijit V. Banerjee y Esther Duo: los autores son, junto a Michael Kremer, los ganadores del Premio Nobel de Economía 2019, y el libro trata sobre la inequidad y las divisiones políticas.

6. The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness ("Mindfulness. Atención plena: Haz espacio en tu mente") de Andy Puddicombe: "Durante años, fui escéptico sobre la meditación. Ahora la hago tan a menudo como puedo", conesa Gates en su blog.

7. Moonwalking with Einstein ("Los desafíos de la memoria") de Joshua Foer: es un libro sobre cómo funciona la memoria y técnicas para optimizarla.

8. The Martian ("El marciano") de Andy Weir: una novela que llegó al cine protagonizada por el actor estadounidense Matt Damon, y que su trama tiene similitudes con el tratamiento del nuevo coronavirus, analiza Gates.

9. A Gentleman in Moscow ("Un caballero en Moscu") de Amor Towles: novela sobre un hombre que está encerrado en su edicio, "una situación que ahora se siente muy identicable", compara el empresario y lántropo de 64 años. 1

0. The Rosie Trilogy de Graeme Simsion: es una trilogía "para reírse a carcajadas", describe Gates. "El protagonista descubre que él no es realmente tan diferente a los demás. Melinda me lo recomendó, agradezco que lo haya hecho", resume.