Lori no entra en planes de Fuller House

Cd. de México.- La actriz Lori Loughlin no está considerada para la quinta temporada de Fuller House, publicó TMZ.

"Fuller House no está actualmente en producción. Lori es una estrella invitada y estuvo en las 4 temporadas anteriores y actualmente no hay planes para que regrese a la quinta temporada", reveló este viernes una fuente al portal de noticias.

Se desconoce si esto es una consecuencia del escándalo en el que la actriz y su esposo están involucrados por formar parte de una red de sobornos millonarios para que sus hijas accedieran a una universidad de prestigio en Estados Unidos.

Apenas este jueves se supo que Hallmark Channel, empresa que emite producciones de la actriz, rompió relaciones con ella.

El programa When Calls the Heart, que ella estelariza y que ya se encuentra al aire, no será emitido este domingo y se prevé que los siguientes episodios no cuenten con la participación de la actriz.

Cierra Felicity Huffman sus redes

Tras el escándalo en el que se encuentra por presuntamente ser parte de una red de sobornos para acceder a universidades de lujo, la actriz Felicity Huffman cerró sus redes sociales, informó eonline.