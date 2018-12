López Obrador urge a Congreso aprobar Guardia Nacional

Cd. de México.

"Yo espero que los legisladores aprueben la reforma Constitucional. Tengo confianza en que van a actuar con responsabilidad porque se requiere de más elementos para la seguridad pública", afirmó.



El Mandatario recordó que el marco constitucional actual no permite que las Fuerzas Armadas hagan labores de seguridad pública.

Al cuestionamiento de si en caso contrario los militares regresarán a los cuarteles, como planteó el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, el tabasqueño respondió que deberán aplicar la Constitución, la cual establece que la seguridad pública es labor de civiles.



"Tendríamos que cumplir con la Constitución, no vamos a simular, esto no es el Porfiriato en el que la Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo", sostuvo.



"Estamos planteando la reforma a la Constitución, ya no darle la vuelta o seguir simulando".



López Obrador confío en que la consulta para que los ciudadanos voten sobre la creación de la Guardia Nacional será a favor, por lo que no será necesario esperar hasta ese sondeo para que el Congreso la apruebe.