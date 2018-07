López Obrador sale de vacaciones desde AICM

Cd. de México.

Alrededor de las 11:40 de la mañana, el virtual Presidente electo y su esposa, Beatriz Gutiérrez Muller, mostraron su pase de abordar en el filtro de seguridad de la Terminal Uno del AICM.

Otros pasajeros que presenciaron la escena, detallaron a REFORMA que AMLO hizo fila para pasar los arcos detectores de metales y dirigirse a las salas de última espera.



AMLO no recibió trato preferencial por parte del personal de seguridad, ni fue atendido por personal del AICM, que cuenta con espacios VIP para que personajes públicos o de alto rango que usan vuelos comerciales, no tengan que pasar los filtros de seguridad con el resto de los pasajeros.



Algunas personas saludaron al tabasqueño y se tomaron fotos, aunque la gran mayoría de los presentes no se dirigió a él.



Aparentemente, López Obrador iba con prisa para tomar un vuelo nacional, pues estará de vacaciones los siguientes cuatro días, en un destino que podría ser su rancho en Palenque, Chiapas.



Salvo su esposa, no iba a acompañado por ninguna otra persona, y todo indica que ingresó a la Terminal Uno del AICM por la entrada para todos los usuarios.



En esa zona, prácticamente no hay seguridad alguna para quienes descienden de un automóvil.