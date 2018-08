López Obrador se reúne con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales

El encuentro arrancó a las 11:00 horas en uno de los salones de la Universidad Autónoma de Chiapas.

El guatemalteco llegó anoche a esta ciudad y se hospedó en el mismo hotel que el político tabasqueño.

Entre los temas de la reunión están migración, seguridad, comercio y educación.



Es el primer encuentro que López Obrador tiene con un Presidente.



Está previsto que al terminar su encuentro, que durará alrededor de una hora, los dos den un mensaje a medios de comunicación.



La seguridad del lugar está a cargo del equipo del Presidente de Guatemala y de elementos de vigilancia de la universidad.

López Obrador llama a la unidad de Norte y Centroamérica para atender migración

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, destacó que existe la intención de lograr la unidad de los países de América del Norte y Centroamérica para enfrentar el fenómeno migratorio, a fin de evitar la militarización de las fronteras y atender las causas de este problema.

Luego de una reunión que sostuvo con el mandatario guatemalteco, Jimmy Morales, en la Universidad de Chiapas, López Obrador dijo que no se debe optar como se ha venido haciendo solo por el uso de la fuerza.

"No ver el fenómeno migratorio como un asunto de militarización de las fronteras, sino atenderlo desde sus causas, sobre todo el que se puedan ofrecer mejores condiciones de vida a los pueblos para que la gente no se vea obligada a migrar, que la migración sea optativa, no obligatoria", resaltó.

La apuesta es elaborar conjuntamente un programa de desarrollo integral en el que participen Canadá, Estados Unidos, México, los países centroamericanos y que todos aporten de acuerdo al tamaño de sus economías para llevar a la práctica programas de desarrollo, a fin de aminorar el fenómeno migratorio

Necesario aumentar inversiones entre México y Guatemala, afirma Jimmy Morales



Jimmy Morales Cabrera, presidente de Guatemala, destacó que en la reunión con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se coincidió sobre la necesidad de profundizar los planes a desarrollar entre ambos países, principalmente en el tema de migración, para enfrentar los retos comunes.

En ese sentido señaló que es importante hacer crecer las inversiones en diferentes sectores, entre ellos el de la producción de leche y el turismo, con lo que se generará derrama económica y empleos, además de que se combatirá la migración refirió en un mensaje conjunto con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

Tras la reunión que tuvieron este mates en la Universidad Autónoma de Chiapas aseveró que México y Guatemala tienen tantas cosas en común, por lo que se deben fortalecer las partes de igualdad para vencer los retos que cada nación enfrenta.