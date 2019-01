López Obrador: Resuelto huachicol, a otros asuntos

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que después de resolver el problema del robo de combustibles pasarán a otros asuntos, pero "uno por uno".



"Resolviendo esto vamos a otros asuntos, uno por uno porque si no se va a complicar un poco más, de uno en uno, vamos a limpiar de corrupción al País, cero corrupción y cero impunidad", señaló en su conferencia matutina.



Indicó que se siente respaldado por la gente en su plan de combate al "huachicol".



"Me siento respaldado. Así me lo expresan en la calle, puedo estar hasta en una gasolinería, que se está padeciendo molestia, y la gente lo que me dice es 'ni un paso atrás, no afloje'.



"Y yo lo que les conteso es de que el que se aflige se afloja, no nos vamos a afligir para acabar con la corrupción en el País", dijo.