López Obrador respeta fallo para liberar a Guillermo Padrés

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la liberación bajo fianza del ex Gobernador Guillermo Padrés es muestra de que en su Gobierno se respeta al Poder Judicial y no hay persecución política.

"Yo respeto la decisión del Poder Judicial y lo que queda de manifiesto en este caso es que el nuevo Gobierno no actúa por consigna, es decir, no se le obliga a ningún juez a que se castigue a nadie", sostuvo el Mandatario.



"Nosotros somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial. No hay persecución política, no se usa el Gobierno para perseguir a opositores, como era costumbre, de que fabricaban delitos a adversarios, los que caían de la gracia de los gobernantes eran perseguidos".



El político tabasqueño insistió en que en su Gobierno no se tiene fobia a nadie y no se utilizará la ley para tomar represalias.



Ayer, el ex Gobernador de Sonora Guillermo Padrés salió del Reclusorio Oriente tras el pago de una fianza en el proceso que se le sigue por lavado, además de que enfrenta otra acusación por defraudación fiscal.