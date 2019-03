López Obrador rechaza que relación diplomática con España esté en riesgo

NOTICIAS RELACIONADAS Demanda AMLO que España pida perdón

CIUDAD DE MÉXICO.

Tras la negativa de España a su solicitud de pedir perdón por los agravios de la Conquista, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que esté en riesgo la relación diplomática con ese país y dijo que no se confrontará con ninguna nación.

"No vamos a caer en ninguna confrontación, ni con el gobierno de España ni con ningún gobierno. Es un planteamiento que estamos haciendo que pensamos conveniente para hermanar más a nuestros pueblos, para actuar con humildad. El poder es humildad no es prepotencia".

Sin embargo, el titular del Ejecutivo dijo que no participará en ningún festejo hasta que no se resuelva su petición.

"No puedo participar en ningún festejo como jefe del Estado mexicano hasta que no resolvamos este asunto. Todos los mexicanos somos libres, pero no puedo participar en festejos en estas fechas en tanto no aclaremos los fundamental y se llegue a un acuerdo de reconciliación".

López Obrador aseguró que en su momento solicitará a los gobiernos de Estados Unidos y Francia, por los agravios cometidos hacia el pueblo de México, pero ahora se trata de los 500 años de la Conquista de Tenochtitlan.

Aclaró que su gobierno no filtró ni dio a conocer las cartas por respeto a España y al Papa Francisco, pero sí ellos las quieren dar a conocer están en su derecho.