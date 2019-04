López Obrador rechaza engaño por titular de Guardia Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se haya engañado a la sociedad civil en que sería un mando civil y no un militar en retiro quien dirija la Guardia Nacional.

"No, no, no, para nada, para nada. Estoy muy satisfecho, primero, por la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional. Segundo, me siento muy apoyado por dos instituciones fundamentales de México: el Ejército y la Marina", dijo en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador aseguró que el Ejército mexicano es una institución surgida del pueblo, "el soldado es pueblo uniformado", y que cuando ha habido excesos es porque lo ha ordenado la autoridad civil.

"Ya hablé del 68 y pasó de noche, dije que tengo testimonios de que, en Tlatelolco en la represión estudiantil intervino el Estado Mayor Presidencial por órdenes del presidente de ese entonces (Gustavo Díaz Ordaz), y que esto lo externó siendo secretario de la Defensa, llorando porque era un hombre de sentimientos, se lo externó Marcelino García Barragán al general Lázaro Cárdenas, y conozco el testimonio", dijo.

Recordó que cuando se desató la guerra que nos llevó a esta situación de violencia que padece el país, de desaparecidos, fueron órdenes del que estaba de presidente Felipe Calderón en ese entonces al Ejército.

"Él mismo se puso una chaqueta militar y en Apatzingán, Michoacán, declaró la guerra el presidente. El Ejército mexicano es leal a las instituciones, es leal a la patria, es leal al pueblo. Y ahora la Guardia Nacional va a garantizar la seguridad pública, sin violar derechos humanos, porque el presidente nunca va a dar la orden de que se reprima, de que se masacre al pueblo de México", dijo.