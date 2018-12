López Obrador ratifica ´punto final´ a ´horrible historia´ de corrupción

NOTICIAS RELACIONADAS El poder económico y político se han nutrido mutuamente y se han robado los bienes y la riqueza de la nación: AMLO

Ciudad de México.- "No vamos a perseguir a nadie, no nos prestamos al circo y a la simulación. Si abrimos expedientes tendríamos que empezar con los de mero arriba, no habría juzgados ni cárceles suficientes, y lo más serio: meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y fracturación y ello nos llevará a consumir tiempo que necesitamos para emprender la transformación y construcción de una nueva patria", advirtió el presidente

"No es mi fuerte la venganza, soy partidario del perdón y la indulgencia. Propongo un punto final a esta horrible historia, que no haya persecución a los funcionarios del pasado y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes", afirmó.

"Hoy se constituya una Comisión de la Verdad para ver el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, que se castigue a los que resulten responsables, pero que la presidencia se abstenga de solicitar investigaciones en contra de los que hayan hecho negocios al amparo del poder, en las actuales circunstancias es más severa la condena al régimen neoliberal, que someter a procesos judiciales o sumarios a quienes no dejan de ser menores ante la esperanza de todo un pueblo", señaló.

Los legisladores de Morena hicieron un conteo del uno hasta el 43 en recuerdo de los normalistas asesinados.

"Empiezo por informar que hemos promovido una ley para convertir la corrupción en delito grave; aunque parece increíble no lo era. En uso de mis facultades me comprometo a no robar y no permitir que alguien haga negocios al amparo del poder público, esto aplica para amigos, para compañeros de lucha y familiares. Dejo en claro que si mis seres queridos, esposa, mis hijos, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano, yo sólo respondo por mi hijo Jesús por ser menor de edad. Un buen juez por la casa empieza".

"Se acabará la vergonzosa tradición se fraudes electorales, quienes trafiquen con la pobreza de la gente, quienes apliquen el presupuesto para partidos o candidatos irá a la cárcel sin derecho a fianza, el combate a la corrupción nos permitirá liberar suficientes fondos para impulsar el desarrollo de México, con esta fórmula sencilla de acabar con la corrupción y llevar la austeridad, no habrá necesidad de incrementar impuestos, es un compromiso.

"Ni aumentarán los precios de los combustibles más allá de la inflación, ahora resulta que los que aumentaron los precios de las gasolinas están pidiendo que baje, hago el compromiso que pronto, muy pronto, cuando terminemos la refinería que vamos construir y se rehabiliten seis refinerías va a bajar los precios de la gasolina y de todos los combustibles".



"En esta franja fronteriza, el día primero de enero, en otras palabras, se reducirá el IVA del 16 al 8 por ciento, el Impuesto Sobre la Renta bajará al 20 por ciento, la gasolina, el gas y la electricidad costarán menos que en el resto del país, y se aumentará al doble el salario mínimo. Esta será la última cortina de desarrollo para retener a nuestros compatriotas en nuestro territorio."



"Iniciará programa de medicamentos gratuitos en zonas marginadas del país, los aumentos al salario mínimo no volverán a fijarse por debajo de la inflación como sucedió en periodo neoliberal, dos millones 300 mil jóvenes serán contratados como aprendices en talleres y diversas labores productivas y se les pagarán salarios de 3 mil 600 mensuales, ya no va a haber ninis, no se les va a ofender diciéndoles ninis, no es culpa de ellos no tener oportunidad de trabajo o estudio, y se otorgarán 100 millones de becas escolares. La pensión a los adultos mayores aamentara al doble, y será universal."