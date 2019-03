López Obrador promete seguridad en Veracruz

Tantoyuca, Veracruz.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que va a resolver el problema de la inseguridad en Veracruz ofreciendo oportunidades de empleo en el campo y evitando la complicidad entre las autoridades y la delincuencia.

La inseguridad, dijo el Mandatario, se generó porque la pobreza en el campo obligó a la gente a migrar y los jóvenes crecieron sin la suspervisión de sus tutores.



"Vamos a atender las causas que originaron esa inseguridad y esa violencia y lo primero que se va a hacer, que ya se está haciendo, es atender a los jóvenes, que tengan opciones, que tengan oportubidades", dijo.



A través del programa Sembrando Vida, que consiste en reforestar con árboles frutales y maderables cierta zonas, dijo, se va a apoyar en Tantoyuca a 20 mil personas ofreciéndoles empleo permanente para cultivar 50 mil hectáreas.



"Tengo mucha confianza de que vamos a resolver el problema de la inseguridad y la violencia en Veracruz y en el País. Nada más por dos razones, primero, porque va a ver trabajo y va a ver bienestar en Veracruz y todo el País, como nunca ha habido, mejores condiciones de vida.



"Lo segundo, de que ya la autoridad no se va a asociar con la delincuencia, porque el problema que hemos tenido es que se asocia autoridad con delincuencia, no hay fronteras, no se sabe dónde termina la autoridad y dónde empieza la delincuencia, ahora, hay una línea bien trazada", señaló.



Ante un auditorio que le aplaudió y lo festejó como si estuviera en campaña, López Obrador dijo que la carretera que va de Tuxpan a Tampico será hecha de nuevo y no solo reparada, pues se quiere corregir en definitiva el mal estado de las vías del norte del Estado.



Dijo que mientras viajaba a este municipio habló con un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que evaluara que en lugar de darle mantenimiento a la vía se volviera a hacer.



Antes, sostuvo, se simulaba que se reparaban o se hacían las carreteras, se echaba una capa de asfalto y con las primeras lluvias se iba la carretera.



Maria Luisa Albores, Secretaria de Bienestar, aseguró que actualmente el programa Sembrando Vida trabaja en más de 121 municipios de Veracruz pero que, para el 2020, será implementado en los 212 municipios del Estado.