López Obrador promete concluir todas las obras pendientes

"En lo general vamos a continuar con obras en proceso, no vamos a dejar tiradas obras", dijo durante su intervención en el encuentro que sostiene con ingenieros.

Incluso, dijo, no construirán nuevos hospitales, hasta que no se concluyan los 56 que están abandonados en todo el País.



Resaltó que tampoco pueden dejar inconcluso el Tren Interurbano México-Toluca, ya que en el proyecto se han invertido 30 mil millones de pesos.



"Estamos hablando de presupuesto público, de dinero de los mexicanos", sostuvo.



Sin embargo, abundó, terminar esas obras implicará bastante trabajo y recursos económicos.



"Tenemos que terminar esas obras en el sexenio. Tampoco es comprometernos a terminar el año próximo, no podríamos, no contaríamos con presupuesto suficiente, pero sí vamos a programar para terminarlas en el corto, en el mediano, en el largo plazo", dijo.