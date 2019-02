López Obrador presenta plan productivo del campo

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este viernes el programa para sembrar un millón de hectáreas con árboles frutales, maderables y agroindustriales en 19 estados del País, el cual iniciará esta tarde en Tabasco.

En conferencia matutina del Presidente, María Luisa Albores, Secretaria de Bienestar, detalló el proyecto "Sembrando Vida", con el que se busca apoyar a campesinos en ocho estados, donde se ubican 361 municipios, de ellos 113 indígenas.



"Los campesinos tendrán un acompañamiento técnico y formación permanente", indicó.



Albores viajó esta semana a Tabasco y Veracruz para supervisar la conformación de las asambleas comunitarias en las que arrancará el programa.



El programa, que este año tiene un presupuesto etiquetado de 15 mil millones de pesos, iniciará en el Municipio de Cárdenas, en Tabasco, y Acayucan y Córdoba, en Veracruz.



Posteriormente se implementará en Chiapas y Campeche.



Personal de la Secretaría del Bienestar señaló este plan es la primera prioridad de Albores, que visita personalmente los pueblos para vigilar el arranque de la estrategia de comunidades productivas del Gobierno de López Obrador.



Especialista en ingeniería agrónoma, Albores ha adoptado la expresión de que es "una Secretaria de territorio, no de escritorio", a decir de las fuentes.



El plan "Sembrando Vida" prevé el pago de 5 mil pesos mensuales a los pequeños propietarios que comprueben que han trabajado sus parcelas.



De ese monto, 500 pesos serán retenidos y depositados en una caja de ahorro que manejará la asamblea comunitaria y que, a la postre, funcionará como una caja de crédito.



Los pequeños propietarios que pueden aspirar al programa deben tener al menos 2.5 hectáreas de tierra no productiva.



"No es una dádiva, sino un reconocimiento al trabajo", informó la Secretaria.



Los beneficiarios inscritos serán apoyados por técnicos del Gobierno -especialmente agrónomos- que los asesorarán en cuanto a cuáles son las semillas más aptas para sembrar su tierra.



A su vez, serán supervisados por representantes del Gobierno federal, quienes determinarán la entrega del apoyo mensual tras comprobar que los beneficiarios hayan, efectivamente, trabajado en sus parcelas.



Cada grupo de 25 productores será asesorado por técnicos que impartirán enseñanzas agrícolas y de microeconomía.



El programa establece que en la primera fase, que comprende todo 2019, se beneficiará a 220 mil campesinos y abarcará 550 mil hectáreas.



Conforme a los criterios de selección de las parcelas, se priorizarán las microcuencas; las áreas dañadas por incendios, enfermedades, desastres naturales o plagas, y los suelos degradados.



En virtud de la vocación de la tierra de cada región, se contempla sembrar cacao, canela, café, palma de coco, achiote, pimienta, hule o agave junto con cultivos maderables y frutales.



El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que existen millones de hectáreas que se abandonaron y por ello creció la migración.



"El conocimiento del trabajo de la tierra es milenario, los campesinos saben de agronomía, el campo es la fábrica más importante de México, nada más que estaba parada", dijo.