López Obrador pide frenar influyentismo en Poder Judicial

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los encargados del Poder Judicial que no haya influyentismo y corrupción, y que no se use su nombre o el del Gobierno federal.



"Pedirles a los encargados del Poder Judicial, con todo respeto, que se conduzcan con rectitud, que no haya influyentismo o corrupción, que no se use mi nombre o del Gobierno federal, del Poder Ejecutivo", dijo en su conferencia matutina.



El Mandatario federal dijo que, desde el Poder Ejecutivo, no habrá consigna para favorecer o perjudicar a nadie en asuntos judiciales que corresponden a la FGR y al Poder Judicial.



"Yo solo puedo comentar que no hay consiga, como era antes, del Poder Ejecutivo, de favorecer o de perjudicar a nadie, que se escuche bien y que se escuche lejos, que los escuchen ministerios públicos, jueces, magistrados, ministros, no hay recomendación, en ningún caso, del Presidente, cuando se trata de asuntos judiciales que corresponden a la Fiscalía General o al Poder Judicial, para que quede completamente claro, este es un cambio".



"Nadie está autorizado desde el Ejecutivo para gestionar nada a favor o en contra de los ciudadanos que están ventilando sus asuntos en los tribunales", afirmó desde Palacio Nacional.