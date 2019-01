López Obrador pide confiar en Guardia Nacional

Cd. de México.

"Por razones del tipo político que yo entiendo y son legítimas, pues lo partidos que en el pasado aplaudieron al represión, las masacres, ahora resulta que les preocupa la reacción de la Guardia Nacional, es un doble discurso", expuso.

El Mandatario aseguró que no se violarán derechos humanos y que se hará uso de la fuerza moderado, de acuerdo con protocolos.



"Que tenga la gente confianza que nosotros vamos a garantizar la paz sin el uso de armas", dijo.



Luego que el Gobierno federal lanzara la convocatoria para la conformación de la Guardia, partidos de Oposición expresaron su rechazo.



El ex senador Roberto Gil Zuarth aseveró que es ilegal que inicie el proceso de reclutamiento de la Guardia Nacional cuando aún no se ha creado legalmente.



En tanto, la diputada de Movimiento Ciudadano Martha Tagle advirtió que la creación de la corporación implica una mayor militarización del País, desgastará a las Fuerzas Armadas y no evitará que continúen las violaciones a los derechos humanos.