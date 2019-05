López Obrador pide a tabasqueños pagar luz tras perdón

Villahermosa, México.

Apenas pisó esta capital, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus paisanos cumplir y pagar el consumo de la corriente eléctrica.



"Se cumplió con un compromiso de cancelar adeudos de la Comisión Federal de Electricidad y, ahora, hago un llamado a mis paisanos para que se inicie una etapa nueva: ya se cumplió con el compromiso que se tenía y ahora hay que pagar, porque la CFE es una empresa del sector público, es una empresa del pueblo y necesita recursos para seguir prestando el servicio", argumentó.



Tres días después de que el Gobierno condonara la deuda de unos 500 mil consumidores en su natal Tabasco , López Obrador hizo hincapié en que las cosas ya no son como antes, cuando los gobernantes se robaban el dinero.



"Ya no hay corrupción de modo que todos a portarnos bien. Ya ahora hay justicia porque todos vamos a contribuir. Antes, los de mero arriba se servían con la cuchara grande: nada más se dedicaban a obtener privilegios de todo tipo y ni siquiera pagaban impuestos.



"Ahora es distinto porque todos los mexicanos tenemos que cumplir nuestra responsabilidad como contribuyentes. Yo no le llamaría el que se paguen impuestos. Diría yo que se contribuya", dijo.



Entrevistado a su arribo a Villahermosa, el tabasqueño consideró que los mexicanos deben asumirse como "buenos ciudadanos".



El Presidente sostendrá dos actos en Palenque, Chiapas, donde pernoctará.