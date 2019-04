López Obrador pide a líderes de CNTE tener cuidado

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los dirigentes de la CNTE cuidar sus acciones porque pueden perder autoridad ante una sociedad que hoy está muy consciente y politizada.



El Mandatario fue cuestionado en su conferencia de prensa mañanera sobre las prácticas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y su resistencia ante la reforma educativa.



"En este caso, los dirigentes deben de tener cuidado, porque hay una ciudadanía muy consciente, muy politizada", advirtió.



"Cuando ya no hay racionalidad, se pierde credibilidad, los dirigentes pierden autoridad, porque la opinión pública se da cuenta de que no hay una causa justa, se convierten en rebeldes sin causa y esto no conviene a ningún movimiento".



A pregunta expresa, López Obrador dijo que los maestros sí están trabajando en las aulas.



"En abono del movimiento magisterial, debo decir que hay clases. Si no hay clases en las escuelas, debe ser un porcentaje muy reducido", consideró.



El tabasqueño insistió en que su Gobierno está cumpliendo con la cancelación de la reforma educativa, aunque reconoció que siguen las manifestaciones, las cuales son parte de la democracia.



"En toda sociedad, siempre hay oposición. Además, es consustancial a la democracia (...). Cuando hay una dictadura, no existe Oposición, no existen voces discrepantes. En una democracia siempre hay oposición, debe ser así, debe haber pluralidad, escucharse a todos", aseveró.



El Presidente dijo confiar en que este tema se resuelva por el diálogo y la razón, ya que de parte de la autoridad no habrá represión.



"Vengo a avisarles que hay mucha conciencia ciudadana, como nunca se ha visto en México, en toda la historia", sostuvo.



"Hay un nivel de conciencia política como nunca. Si alguien quiere pasarse de la raya, si piensan que se puede manipular o engañar a la gente, se va a equivocar".