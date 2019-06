López Obrador ofrecen naturalizar a niños migrantes

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, si es necesario, el Gobierno federal dará la nacionalidad mexicana a niños migrantes no acompañados para hacerse cargo de ellos.



El Mandatario afirmó que la estrategia para reducir la migración contempla que los DIF nacional y estatales adecuen inmuebles para atender a este sector.



"Los abrazamos, los protegemos, y los hacemos mexicanos si se necesita. O sea, es la fraternidad universal. El humanismo que está por encima de las fronteras. Eso va a hacer nuestra norma de conducta básicamente", indicó.



Tras escuchar los detalles del plan por parte del Canciller Marcelo Ebrard, el tabasqueño pidió a los mexicanos no empezar una campaña en contra de los migrantes, pues esas actitudes xenofóbicas deben quedar descartadas.



Esto, argumentó, porque ha escuchado voces contra los migrantes que llegan al País, incluso los acusan de contagiar enfermedades.



"Eso es xenofobia, ya lo dije, el odio al extranjero, porque hay quienes van a los templos, van a la iglesia y olvidan los mandamientos. Entonces, esa xenofobia no la queremos en el País, además los mexicanos siempre nos hemos caracterizado por ser muy solidarios con quienes vienen en busca de refugio, de apoyo y de ayuda. Vamos a atender la frontera norte, la frontera sur", dijo.



Insistió en que sí existen recursos para inyectar al plan migratorio.



Afirmó que ha recibido el apoyo de todos los sectores, y eso quienes decir que hay unidad.