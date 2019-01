López Obrador ofrece préstamo para pagar a CNTE

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los bloqueos de la CNTE a vías férreas en Michoacán son un problema del Gobierno estatal porque no ha pagado a maestros.



Ante ello, dijo que podrían dar un préstamo a la entidad, y afirmó que no van a dejarse chantajear.



"No vamos a dejarnos chantajear", apuntó.

"Es un problema del Gobierno de Michoacán porque no ha pagado a maestros. El Gobierno federal puede enviar recursos, pero en calidad de préstamo y como adelanto de participaciones".



Hasta ayer, los bloqueos a las vías férreas que maestros mantienen en Michoacán han provocado pérdidas por más de 7 mil 500 millones de pesos, 150 trenes parados, 8 mil 200 contenedores inmovilizados y más de un millón 200 mil toneladas de productos e insumos detenidos.



Desde el 14 de enero, con la exigencia del pago de salarios atrasados, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y normalistas impiden el paso de los trenes en Lázaro Cárdenas, Múgica, Uruapan, Pátzcuaro, Maravatío, La Piedad y Yurécuaro.