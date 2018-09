López Obrador ofrece indagar también a militares

Cd. de México.

Luego de reunirse en privado con los padres de los 43 normalistas desaparecidos hace cuatro años, el tabasqueño fue cuestionado sobre los alcances de las indagatorias que llevará a cabo su Gobierno.

"¿La verdad caiga quien caiga? ¿También el Ejército? ¿Los que obstaculizaron la justicia, el Ejército?", se le preguntó.



"Se va a investigar a todos", respondió.



Antes en su discurso, López Obrador aseguró que buscar y revelar la verdad sobre los hechos no debe generar temor en ninguna institución.



"Si se conoce la verdad, las instituciones se fortalecen con la verdad, se debilitan con la mentira", expresó.



"No es cierto que si se investigaba y se llegaba a conocer la verdad se debilitaban las instituciones del Estado mexicano, eso es falso. Se debilita si se oculta la verdad, por eso creo que se va a hacer justicia y que en vez de debilitarse se van a fortalecer cuando todos conozcamos lo que realmente sucedió y se sepa el paradero de los jóvenes, se sepa donde están los jóvenes y se castigue a los responsables".



Entrevistado después del encuentro, Alejandro Encinas, propuesto para la Subsecretaría de Derechos Humanos, aclaró que la investigación no tiene como objetivo central investigar a las Fuerzas Armadas, pero sí determinar la posible responsabilidad de los elementos que hayan estado involucrados en la desaparición.



"¿La investigación va a alcanzar a las Fuerzas Armadas?", se le cuestionó.



"La investigación va abrirse plenamente y se deslindarán responsabilidades. Es diferente hablar de las Fuerzas Armadas en abstracto a elementos de las Fuerzas Armadas", explicó.



"Si hay elementos involucrados, tendrán que sujetarse a la sanción que corresponda".



"¿Pero va a ser un tope para la indagatoria?", se le insistió.



"No, ni es el objetivo investigar al Ejército, hay que ver cómo actuaron los elementos de las Fuerzas Armadas en este caso, que es muy diferente", agregó.



Durante estos cuatro años, las investigaciones de la PGR han sido cuestionadas, entre otras cosas, por no indagar la posible participación de elementos del Ejército en la noche de Iguala.

Hora de publicación: 14:41 hrs.