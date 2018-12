López Obrador ofrece adelantar recursos a estados

Cd. de México.

Precisó que fue un acuerdo alcanzado en la reunión que sostuvo el pasado martes con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).



En rueda de prensa, indicó que el objetivo es que los gobiernos estatales tengan solvencia, principalmente, para pagar la nómina laboral.



"En términos generales, ahora que se tuvo el encuentro con los gobernadores, les ofrecimos apoyos, porque se tiene que garantizar los salarios de los trabajadores al servicio del Gobierno o de los Gobiernos estatales", detalló.



"El compromiso es adelantarles participaciones federales para que puedan resolver sus problemas, en el caso de que lo soliciten".



Ayer, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, solicitó a la Administración de López Obrador un adelanto de mil 500 millones de pesos de las participaciones federales para recibirlas este mes y así poder cerrar el año fiscal 2018.



"Quiero dejar de manifiesto que estamos considerando apoyar de esa forma, para que se les pague a los trabajadores", reiteró el Presidente.



Sin embargo, aclaró que no habrá margen para negociar el presupuesto autorizado por el Legislativo para cada entidad.



"Nosotros vamos a apoyar a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, pero siempre de conformidad con el presupuesto autorizado.



"No va a haber manejo discrecional del presupuesto. No se van a entregar partidas adicionales. Ya no van a haber moches en el presupuesto. No va a haber influyentismo. No se van a llegar a acuerdos políticos para entregar presupuesto", advirtió.