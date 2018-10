López Obrador ofrece a contratistas obra o arreglo

NOTICIAS RELACIONADAS Confirma López Obrador la cancelación del aeropuerto en Texcoco

Cd. de México.

"Vamos a hablar también con los empresarios, con los contratistas para llegar a un acuerdo. Hay la posibilidad de que sigan con los contratos haciendo la obra en Santa Lucía, el mismo volumen de obra en Santa Lucía o llegar a arreglos y, en todo caso, se va a actuar con apego a la legalidad", afirmó en un mensaje.



El Presidente electo agregó que no ha habido oposición de contratistas al nuevo Gobierno.



"Contratistas han actuado con responsabilidad, no ha habido una oposición al Gobierno electo ni al procedimiento de consulta", dijo.



"Lo que yo he percibido es una disposición a un arreglo porque no van a perder, se van a respetar los contratos".