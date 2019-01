López Obrador: No vamos a inmiscuirnos con Venezuela

Cd. de México.

En su conferencia matutina, el Mandatario pidió a los reporteros leer la Constitución Mexicana, para dejar claro que el Jefe del Ejecutivo tiene la facultad de pedir a su Cancillería la no intervención.



"El respeto al derecho ajeno es la paz. No podemos estar inmiscuyéndonos", expuso.



México fue el único país del Grupo de Lima, conformado por 14 naciones, que se abstuvo de firmar un documento para pedir al Presidente venezolano Nicolás Maduro que no asuma su segundo mandato.

Por ejemplo, dijo, existe una confrontación política con Estados Unidos, pero no se va a responder.



"Estoy contento porque regresamos a la política exterior que siempre nos dio un lugar en el mundo, actuamos a partir del principio de no intervención", aseveró.



"Eso se está recobrando y los diplomáticos saben hacer este trabajo y cuentan con mi apoyo y respaldo para que no se piense que fue un servidor público despistado (el que no votó)".



El Presidente aseguró que corresponderá a la Cancillería determinar si manda a alguien a la toma de protesta de Maduro.