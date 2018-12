López Obrador: No somos tapadera de nadie

Cd. de México.

"Hay instrucciones en lo que a nosotros corresponde de que se den todos los informes y estamos a favor de la transparencia", dijo en su conferencia de prensa matutina.



El Mandatario aclaró que deberán "cuidar" no dar motivo para que la PGR dé información y sirva a los implicados como prueba de que no se está siguiendo el debido proceso.



"Es un asunto ya de carácter legal, no somos tapadera de nadie", señaló.



Una juez federal ordenó a la Fepade resolver la investigación contra Emilio Lozoya por el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, al estimar que ya agotó todas las diligencias del caso.



La juez federal Luz María Ortega Tlapa otorgó el amparo y protección de la justicia al ex director de Pemex para el efecto de que la Fiscalía resuelva si la acusación contra Lozoya está prescrita.