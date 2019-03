López Obrador: No queremos preferidos en medicinas

Cd. de México.

El Presidente López Obrador dijo que ayer se realizó una reunión con al menos 200 proveedores de medicinas, pues se busca que ya no haya 'preferidos' en su Gobierno.

"Ayer se hizo una reunión con todos los proveedores de medicinas y acudieron muchos y vamos a colocar de manera abierta, es una licitación internacional y que no haya preferidos", dijo en conferencia mañanera.

"Me informaron que participaron mas de 200 proveedores, ya no queremos que tres vendan el 70 por ciento".



El Mandatario aclaró que las empresas señaladas por su Administración como 'consentidas' en sexenio pasado para la compra de medicamentos podrán participar en adjudicación en tanto se aclara si hubo o no corrupción en adquisiciones.



"Hasta que se aclare si esas adquisiciones fueron legales, si no hubo corrupción, si no hubo influyentismo, porque que sería inmoral", sostuvo.



La Presidencia de la República había dado a conocer los nombres de las 10 empresas 'consentidas' del Gobierno de Enrique Peña Nieto para la compra de medicamentos para el IMSS y el ISSSTE.



De acuerdo con un informe de Hacienda, esa decena de compañías concentró el 79.6 por ciento del gasto realizado en el periodo 2012-2018, que rebasó los 335 mil 340 millones de pesos.



La semana pasada, la SHCP anunció dos nuevos mecanismos para la compra de medicamentos y material de curación por adjudicación directa y licitación internacional.



Con respecto a la adjudicación directa, será para proveedores con vigencia del 16 de abril al 30 de junio, mientras que la licitación internacional para el segundo semestre del año.