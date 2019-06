López Obrador minimiza caída en producción de Pemex

Cd. de México.

Aunque la producción de crudo cayó 10.1 por ciento en mayo pasado, comparada con el mismo mes de 2018, el Presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó las cifras, pues aseguró que se detuvo la tendencia a la baja que presentaba Pemex.



En su conferencia mañanera, el Mandatario aseguró que si su Gobierno no hubiera intervenido en Petróleos Mexicanos (Pemex), el desplome de la producción sería peor.



"Se detuvo la caída en la producción", sostuvo, "aunque hoy hay una información de que no es así, que van dos meses que viene cayendo".



"Yo tengo otra información y está estabilizada la producción (...) es cosa hasta de poner una gráfica para contestarle a los expertos, de cómo venía cayendo la producción de manera peligrosa, todo lo que no vieron ni las calificadoras, del derrumbe de la producción de Pemex, de todo el daño que le causaron a Pemex, de cómo apostaron a destruir a Pemex, de cómo venía cayendo".



"Si no hubiésemeos intervenido, estaríamos, de acuerdo a la tendencia, con una prouducción de un millon 300, un millón 400 mil barriles diarios y tenemos un millon 670 mil barriles, puede ser que de un mes a otro haya bajado 20 mil barriles, pero no es la caída que se estaba dando", expuso.

El Presidente destacó el avance en la reestructuración de la deuda de Pemex y la confianza que tienen bancos extranjeros.



"Les cuesta trabajo reconocer que están saliendo bien las cosas; no solo se detuvo, se estabilizó la caída, hay utilidades, ya se está restructurando la deuda de Pemex, ya estaban ahí como zopilotes esperando cómo acabar con las finanzas de Pemex, afortunadamente bancos extranjeros que tienen muy buena información vinieron, ampliaron créditos, bajaron tasas de interés, y eso mismo están haciendo otros bancos para restructurar la deuda que heredamos en Pemex".



En mayo, la producción de crudo por parte de Pemex tocó mínimos y registró la segunda cifra más baja para un mes desde 1990, con un millón 663 mil barriles diarios.



De acuerdo con el reporte más reciente de la petrolera, la producción cayó 10.1 por ciento en mayo comparada con el mismo mes de 2018, que tuvo un millón 850 mil barriles diarios producidos.



Según los datos de Pemex, el dato de producción más bajo desde 1990 del que se tiene registro mensual es de un millón 623 mil barriles por día, registrado en enero de ese año.



El Presidente ofreció que mañana dará un informe sobre la producción de la petrolera, con cifras de junio incluidas.