López Obrador menciona que no perseguirán a los expresidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy que en su gobierno no hay perseguidos políticos, pero tampoco habrá impunidad si existen pruebas de actos ilegales cometidos por funcionarios de sexenios anteriores o del actual.

"Desde que tomé posesión dejé en claro que no iba a haber persecución política, que no es mi fuerte la venganza. En el caso Peña, incluso le hice un reconocimiento porque, a diferencia de otros presidentes, él no se metió para hacer un fraude", señaló el mandatario.

"Ni siquiera a los que nos hicieron el fraude del 2006 los estamos persiguiendo", dijo en su conferencia de prensa matutina. "Ni modo que porque me sacó la lengua o porque me robó la Presidencia, mmm, ya vas a ver. No somos iguales", agregó.

Expresó que, desde su perspectiva, es más importante "la condena al régimen neoliberal" que a las personas que ocuparon los cargos.

López Obrador aseguró que "no se persigue a nadie, hay procesos que están en curso y ni modo que los voy a detener, que le voy a hablar a (Alejandro) Gertz: 'Oye Alejandro, ahí te van a hacer un plantemiento de mi parte y mando a una paloma o pájaro mensajero a que le lleve una petición, eso no, eso se acabó'".

Afirmó que no ha hablado por teléfono una sola vez con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), pues "ya no es como antes", cuando "el presidente le daba órdenes, donde se hacían acuerdos políticos".

"Cuando hay información, lo que digo es que procedan. Hay pruebas de corrupción, procedan, ah pero se trata de no sé quién, procedan. Esa es la diferencia, como también si no hay pruebas, pues no se puede", expuso el jefe del Ejecutivo.