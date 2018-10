López Obrador llama a participar en consulta de NAIM

En un video grabado desde un avión con rumbo a Guadalajara, donde participará en una cumbre de negocios, el morenista aseguró que no existe ningún riesgo económico si se decide cancelar esa obra en Texcoco.

"A votar libremente, sin manipulación de ningún tipo, ejerciendo nuestra libertad, y todo va a salir muy bien, no hay nada que temer", dijo.



"Hay que participar, ya saben que son dos opciones: seguir construyendo el aeropuerto en Texcoco, como ya se inició, o hacer dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía; ésas son las dos opciones, no quiero detallar sobre los pros y los contras de cada uno de las opciones, ustedes ya tienen información".



Subrayó que el resultado de la consulta, que se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre en mesas de votación, será respetado para tomar una decisión.



"Quiero decirles que no va a suceder nada porque, para meter miedo, como en todo, se habla de que puede haber desequilibrios macroeconómicos, problemas en la bolsa, devaluación; nada de eso, porque nos vamos a entender con las empresas contratistas, además no son muchas las que están trabajando en el lago de Texcoco, son como cinco grandes empresas", expuso.



"Voy a hablar con los empresarios para garantizarles que van a seguir vigentes sus contratos, que, si se decide, por ejemplo, por Santa Lucía, pues la misma obra que tienen asignada en Texcoco la van a hacer, nada más que en Santa Lucía, si así lo resuelve la gente".



López Obrador defendió el ejercicio de consulta ciudadana y señaló que, quienes lo critican, es porque están acostumbrados al autoritarismo.



"Es cosa de decidir; yo podría hacerlo, decidir que continúe el aeropuerto en Texcoco o que se hagan dos pistas en Santa Lucía, pero no, vamos a decidir entre todos, ésa es la democracia participativa", sostuvo.



"Los que no quieren la consulta es que están acostumbrados al autoritarismo, a la imposición, a la decisión de uno solo; es mejor que seamos miles, o a lo mejor millones, a que decida uno solo; éste es el cambio, y lo que resulte se va a respetar, porque en la democracia es el pueblo el que manda".