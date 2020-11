López Obrador dice sí a reunión con federalistas

Ciudad de México.

Luego de tres días de choque con un grupo de gobernadores de oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su disposición para reunirse con los 10 mandatarios agrupados en la Alianza Federalista, pero pidió que se deje a un lado la politiquería, porque tiene que cuidar la investidura presidencial.

En tanto, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el mandatario de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, convocó a todos los mandatarios estatales, incluidos los que forman parte de la Alianza Federalista, para tener una reunión la próxima semana y proponer una ruta para revisar el pacto fiscal, con miras a una mejor distribución de recursos.

A su vez, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, con integrantes de la Conago, hizo un llamado al diálogo y la unidad para que todos los gobernadores sigan trabajando juntos.

"Hago un llamado a permanecer unidos y a no dejar que la incertidumbre nos lleve por senderos que pueden derivar en más complicaciones. Reitero, y lo reiteraré las veces que sea necesario: la Secretaría de Gobernación está para escuchar y trabajar con cada una de las entidades federativas", dijo.

Así, ayer jueves por la mañana en conferencia de prensa, el presidente López Obrador expresó que está en disposición de reunirse con los mandatarios de la Alianza Federalista.

"Sí dialogamos, siempre y cuando no haya politiquería, imagínense que se use la investidura presidencial con propósitos partidistas. Tenemos que ser respetuosos de la investidura, no es un asunto personal, es uno que tiene que ver con la institucionalidad", señaló.

Sobre la intención de los gobernadores de la Alianza Federalista de romper con el pacto federal, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién (PAN), ha señalado que la política debe hacerse en la mesa y no con peleas.

Este jueves, el Ejecutivo federal reiteró que no se les debe nada a los gobiernos locales e instruyó al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a que les envíe a los gobernadores federalistas cuánto se les ha transferido.

ANUNCIA TRANSFERENCIA

Arturo Herrera dijo que se han transferido 638 mil millones de pesos a los estados, lo que significa un incremento de 2.9% respecto al año 2019. Señaló que con la crisis provocada por el coronavirus se echó mano de un fondo compensatorio de casi 70 mil millones de pesos que se les está entregando.

El Presidente advirtió que los gobernadores federalistas están usando este tema como bandera electoral. "Como vienen las elecciones, para que la gente esté inconforme con nosotros y ellos saquen votos, sus partidos. Pero se me hace, la verdad, muy ramplón".

Aunque aclaró que no les está cobrando, el presidente López Obrador dio a conocer que los estados le deben a la Federación 70 mil millones de pesos por concepto de retención del ISR, ISSSTE, así como FOVISSSTE.

Dijo que informaba lo anterior para que la población sepa que sí se están entregando los recursos a las entidades, esto luego de que los gobernadores de la Alianza Federalista señalaron que no les han dado el presupuesto que les corresponde y amagaron con romper con el pacto federal.

Invitan a encuentro

El jueves durante una reunión con integrantes del gabinete presidencial, el gobernador potosino Juan Manuel Carreras, presidente de la Conago, convocó a todos los mandatarios estatales, incluidos los que forman parte de la Alianza Federalista, para tener una reunión la próxima semana. En el encuentro participará el secretario de Hacienda.

"La siguiente semana tendremos una reunión de trabajo con el secretario de Hacienda, será la siguiente reunión de Conago, para revisar fundamentalmente los temas correspondientes a 2020 y 2021, y por supuesto, una ruta de trabajo, porque se necesita la participación de muchos más actores, para poder incidir en el tema de revisar el pacto fiscal entre la Federación y los estados", señaló Carreras.