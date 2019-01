López Obrador descarta que se proteja a César Duarte

NOTICIAS RELACIONADAS Hunden a Duarte y Borge

Cd. de México.

Cuestionado sobre si el Gobierno federal colaborará en el caso de Chihuahua contra el ex Gobernador César Duarte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no protegerán a nadie y atenderán los requerimientos judiciales.



"(Sobre) lo de Chihuahua, se está procediendo. Nosotros no vamos a proteger a nadie, no somos tapadera, los requerimientos judiciales que se hagan van a ser atendidos para que no se vaya a pensar que se está protegiendo a algún indiciado, como se dice en los términos jurídicos.



"A nadie, no se protege a nadie, pero desde luego hay todas estas interrogantes y nosotros vamos a contestar todo lo que se presenta", señaló el Presidente en su conferencia matutina.

Grupo REFORMA publicó hoy que una nueva indagatoria del Gobierno de Chihuahua concluyó que César Duarte, quien lleva más de 2 años prófugo, usó como "caja chica" una cuenta bancaria del Estado desde la que se desviaron más de 542 millones de pesos en pagos en efectivo para partidos, legisladores, opositores, familiares, clérigos, periodistas y líderes sociales.



Para encubrir el presunto desvío, el Gobierno de Duarte simuló 10 contratos por 408 millones 505 mil 827 pesos, 6 órdenes de compra por 2 millones 980 mil pesos y una póliza de 122 millones 863 mil 238 pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda de Chihuahua.