López Obrador descarta indagar a ex directores de Pemex

Cd. de México.

A pregunta expresa, señaló que dichos servidores son "chivos expiatorios" que actuaron con el consentimiento de los ex Presidentes.



"Tenemos que resolverlo los mexicanos, pero no sólo enjuiciando a chivos expiatorios, porque esta corrupción se dio de arriba hacia abajo, si no, sería simular y seguir en lo mismo", dijo en rueda de prensa.



"¿Ustedes creen que un director de Pemex actuó, en el caso de que se cometió un ilícito, por su cuenta? En el País, y esto ya debe de quedar claro, un negocio jugoso, ilícito, siempre lleva el visto bueno del Presidente, lo mismo en los estados; ya basta de hipocresía, ¿para qué echarle la culpa nada más al de Obras Públicas?".



El Mandatario afirmó que, anteriormente, el Gobierno facilitaba los negocios corruptos de unos cuantos.



"¿Cómo un Presidente no se va a dar cuenta de lo que está haciendo un Secretario, un director general? ¿Y qué, vamos a seguirles el juego de estar sólo exhibiendo, supuestamente castigando, combatiendo la corrupción, con chivos expiatorios, que es lo que se ha hecho en todo el periodo neoliberal?", planteó.



"Puros chivos expiatorios y se han dedicado a saquear desde arriba; la corrupción en nuestro País era parte del sistema, el Gobierno funcionaba a partir de la corrupción, el Gobierno era un facilitador de la corrupción, era su función principal facilitar el saqueo, facilitar el que unos cuantos se quedaran con bienes del pueblo de la nación".



López Obrador reiteró su propuesta de someter a consulta si se enjuicia a ex Presidentes por actos de corrupción, pero incluso en este caso defendió que deberían ser perdonados.



"Yo voy a defender el punto de que veamos hacia adelante y voy a dar mis argumentos de por qué no debemos empantanarnos en esas denuncias", dijo.



"Soy partidario, en este caso, del punto final y de que iniciemos una etapa nueva".



El Mandatario subrayó, sin embargo, que no se detendrá ninguna investigación en curso contra cualquier funcionario.



Advirtió que, en su Administración, no se tolerarán actos de corrupción.



"A mí me molesta mucho la hipocresía de quienes callan como momias cuando se trata de los de arriba y gritan como pregoneros cuando se tata de acusar a los de abajo; ya basta de eso, hay que limpiar el Gobierno de corrupción de arriba para abajo".