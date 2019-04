López Obrador defiende uso de impuesto minero

Cd. de México.

A pesar de las controversias interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este lunes la decisión de utilizar los recursos del Fondo Minero para financiar las llamadas "tandas de bienestar" con las que ofrece créditos sin intereses.



El Mandatario fue cuestionado sobre las limitantes que establece el marco legal para hacer uso de esos recursos en el financiamiento de obras públicas.



"Es una interpretación, sostengo que el dinero sí se puede usar para créditos sin intereses. El entregarlo como se hacía no es garantía de que se beneficie la gente, se queda el dinero en el camino", dijo Obrador.



"Esto ha llevado a una controversia, el Gobierno de Chihuahua y municipales presentaron una controversia en contra de la decisión que tomamos de entregar los créditos de manera directa".



El 13 de febrero, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, presentó Corte una controversia constitucional, respaldada por 23 Alcaldes de esa entidad, contra la modificación a las reglas y aplicación del Fondo Minero.



La intención es evitar que el Gobierno federal se quede con cerca de 450 millones de pesos que antes estaban dedicados a obras de infraestructura y que ahora pretenden asignarse a los programas que han sido calificados como asistencialistas.



Posteriormente, el 9 de marzo, el uso de ese fondo para las "tandas para el bienestar" prácticamente provocó una rebelión de municipios que eran beneficiarios del dinero.



Al menos 33 Ayuntamientos de cuatro estados promovieron controversias constitucionales ante la Corte para impugnar un artículo de la Ley de Ingresos de la Federación de 2019 que les quitó los recursos que se recaudan por el derecho extraordinario a la minería creado en la reforma fiscal de 2014.



Los inconformes son 20 municipios de Chihuahua, seis de Zacatecas, cinco de San Luis Potosí y dos de Sonora.



Este lunes, el Presidente pidió esperar la resolución del Poder Judicial, aunque insistió en que la ley permite a su Gobierno disponer de esos ingresos.



"Va a resolver el Poder Judicial, estamos esperando sobre esa decisión", señaló.



"Ya está en la ley, sí hay fundamento legal y existe por eso una controversia y vamos a esperar a que resuelva el Poder Judicial. Si determina que no se puede, se hace de la manera en que lo determine el Pode Judicial, se buscaría la manera, pero la mejor forma es apoyar de manera directa a la gente y crear este fondo para impulsar la economía desde abajo".



¿Pero la ley habla de obra pública?, se le inquirió.



"Se habla de obra y se habla también de programas, es un asunto de interpretación, de cómo entregar los fondos, queremos que le llegue el apoyo a la gente.



"Sentimos que no les llega el apoyo, es más, la gente ni siquiera estaba enterada de que existían estos fondos, me refiero a los pueblos mineros. Hacienda cobraba el derecho y no llegaba al beneficiario", respondió.