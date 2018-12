López Obrador defiende que militares hagan obras

Cd. de México.

Ante cuestionamientos de la Auditoría Superior de la Federación que la Sedena realice obras no militares, el Mandatario federal señaló que esta institución tiene una de las mejores industrias de la construcción.



"Construyen carreteras, construyen hospitales, escuelas, siempre sus sistemas de construcción del Ejército es de los mejores del País, tienen escuela para eso, es como su sistema de salud", refirió.



Además, sostuvo, siempre habrá una vigilancia y no violarán ninguna norma.



"Todos vamos a estar pendientes, ya es otro tiempo, qué bueno que estamos atentos a todo, la vida pública cada vez más pública".



REFORMA publicó que la ASF ha cuestionado repetidamente el uso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como constructora de obras no militares, práctica que el Presidente Andrés Manuel López Obrador planea revivir para el aeropuerto en Santa Lucía y un desarrollo inmobiliario en Santa Fe.



"De las facultades conferidas en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no se desprende que (la Sedena) cuente con atribuciones para celebrar convenios para ejecutar obra pública distinta de la construcción, mantenimiento y demolición de fortificaciones, fortalezas e instalaciones de la propia Sedena", sostuvo la Auditoría desde 2016.