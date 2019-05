López Obrador celebra que EU quite arancel a acero

NOTICIAS RELACIONADAS Acepta EU quitar arancel a acero y aluminio de México

Palenque, Chiapas, México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró "el triunfo" que se alcanzó con el Gobierno estadounidense para que éste eliminara el arancel al acero mexicano.



"Ya se resolvió lo del acero que era lo que nos importaba. Ya se logró, afortunadamente, que quiten los aranceles al acero mexicano. Fue un triunfo de los negociadores del Gobierno de México, un triunfo de la diplomacia", sostuvo.



Entrevistado al salir de su finca, López Obrador consideró que ya no era necesario hablar con el Presidente Donald Trump.



"Es más: hasta les dimos una ayudadita al Gobierno de Canadá. No es para presumir, pero nos fue muy bien. Esto va a ayudar mucho en la industrialización de México sobre todo en el comercio. Libre comercio sí, guerra comercial no", dijo.



Optimista, el tabasqueño prometió que el T-MEC con Estados Unidos y Canadá será aprobado.



Ayer se anunció que el Gobierno de Estados Unidos había llegado a un acuerdo para eliminar los aranceles al acero y al aluminio de México y Canadá.