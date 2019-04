López Obrador celebra orden de captura contra Marín y Nacif

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la órdenes de captura contra el ex Gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario textilero Kamel Nacif por presunta tortura contra la periodista Lydia Cacho en 2005.



"Celebro que se proceda legalmente, este también es un signo de los nuevos tiempos", dijo.



"A lo mejor no es del todo cierto, pero había la costumbre de preguntarle al Ejecutivo cuando se iba a tomar una decisión de ese tipo y ahora no me consultaron no supe, es una decisión independiente y autónoma del Poder Judicial, como deben ser las cosas".



El Mandatario dijo que se enteró a través de medios de las órdenes de aprehensión contra el priista y el empresario.



"Yo me enteré por la prensa de esta orden de aprehensión, cosa que me dio mucho gusto", expresó.



"Independientemente de que se trate de un acto de justicia, estamos ante procedimientos que no eran comunes, estamos en el terreno de lo inédito y eso es muy bueno".