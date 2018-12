López Obrador asegura estar al 100% en salud

Cd. de México.

"Estoy muy bien, al 100, gozo de cabal salud, me siento muy bien de salud, y no me afecta el estarme levantando temprano", declaró en conferencia de prensa.



"Son 16 horas diarias porque no habrá reelección, entonces vamos a hacer en seis años 12, por eso estamos bien".



El Mandatario unsistió que sus adversarios quienes verlo mal, por lo que "andan" pidiendo información sobre su estado de salud.



Por ejemplo, explicó, preguntaron a la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de transparencia, cuántas veces estuvo en hospitales militares, por lo que la respuesta fue negativa, pues no ha asistido a un nosocomio de las Fuerzas Armadas.



"La última vez que fui al médico fue al Instituto de Cardiología hace como seis meses, estoy muy bien, la presión controlada, a veces traigo el corazón caliente, pero mantengo la cabeza fría, estoy bien y de buenas", mencionó.