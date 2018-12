López Obrador anuncia megaproducción de barriles

Ciudad del Carmen, Campeche, México.

"Lo más importante es rescatar la industria petrolera, ver hacia adelante y es un reto, un desafío lo que tenemos que hacer entre todas y entre todos.



"Porque de un millón 750 mil barriles diarios tenemos que lograr una producción de más de 2 millones 409 mil barriles diarios a finales de sexenio", expuso



Ante unos mil petroleros, el Jefe del Ejecutivo sostuvo que el plan implica un rescate de la empresa parecido al de 1938 con la expropiación petrolera.



"Es un momento decisivo en la historia de nuestro País y en la historia de la explotación petrolera, no exagero, es algo parecido a lo que tuvo que hacerse en 1938.



"Es un nuevo rescate de Petróleos Mexicanos", sentenció.



El Presidente sostuvo que es un plan "bastante realista" y que puede alcanzar los resultados trazados si todos participan de manera activa, incluidas las empresas.



"Porque no podríamos cumplir con este plan si no participan las empresas, que desde hace muchos años han estado trabajando en exploración, reformación, transformación del petróleo.



"Es por eso muy satisfactorio, que estén aquí empresarios, que nos van a ayudar, que se va a ayudar al País", abundó.



López Obrador anunció que para rescatar la producción de petróleo y reactivar la industria, se harán importantes inversiones en los Estados de Veracruz, Tabasco y Campeche.

Va contra corrupción

Uno de los factores que contribuirán al plan, abundó el Presiente, será el combate a la corrupción en Pemex con el apoyo de la Secretaria de la Función Pública.



"Nos va rendir mucho el presupuesto. Es que se rayaban, era una exageración, un día venía yo en un avión comercial de la Ciudad de México a acá, una ciudad petrolera y junto a mi un comerciantee, un joyero, y le pregunto a qué vas a el Carmen.



"Se para, saca de un estuche un reloj, 'voy a esto', a entregar un reloj, aquí, a el Carmen, un millón de dólares el reloj", contó López Obrador.



El Primer Mandatario informó que el plan contempla trabajar en la recuperación de Cantarell, donde, criticó, sé sobreexpolotó la producción de crudo sin pensar en las siguientes generaciones ni el daño al País.



Dio a conocer que cada tres meses evaluará el estado que guarda el plan anunciado y ordenó que todas oficinas de Pemex se trasladen a Ciudad del Carmen.