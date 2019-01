López Obrador anuncia compra de 500 pipas

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la compra de 500 pipas para que nunca falte combustible en el País.

En su conferencia de prensa matutina, el Mandatario detalló que cada unidad tendrá una capacidad de 60 mil litros, para tener una equivalencia de 200 mil barriles.



López Obrador aseguró que la compra de estas pipas saldrá del "ahorro" generado por no permitir el robo de combustible.



El Jefe del Ejecutivo reiteró que están hablando con quienes tienen permisos de importación de combustible, que suman 3 mil empresas.



Las concesiones para importar son para 1.5 millones de barriles, detalló, aunque el consumo es de 800 mil.



Sin embargo, advirtió, sólo se importan 40 mil barriles diarios, lo que representa apenas el 5 por ciento, por lo que el 95 por ciento de la distribución sigue a cargo de Petróleos Mexicanos.



El Presidente insistió en que no habrá confrontación, y sólo se dialoga para que los concesionarios usen los permisos.



Desde Palacio Nacional, el Mandatario reiteró que hay inventario y reservas suficientes de gasolina, diesel y turbosina.



"No hay riesgo de quedarnos sin combustibles", aseguró, "es una situación transitoria porque están jugando a las vencidas estos traviesos".