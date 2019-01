López Obrador analiza traslado de combustible por ferrocarril

Cd. de México.

Ante el desabasto de combustible, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se analiza transportar gasolina por ferrocarril para que llegue a los puntos con déficit.



En su conferencia mañanera, el Mandatario también dijo que harán una revisión de las concesiones o permisos de importación de gasolinas que se dieron con la reforma energética.



Esto, explicó, porque hay muchos de ellos que no se están implementando, y es necesario saber por qué.



López Obrador afirmó que tiene el respaldo de los Gobernadores y de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.



También reconoció que sí se analiza la propuesta del Gobierno capitalino de que los ciudadanos carguen gasolina conforme a su engomado, y para ello este lunes habrá reuniones con los equipos involucrados para determinar más medidas.



En tanto, insistió en pedir a los ciudadanos no alarmarse y no acudir a las gasolineras si tienen el tanque de su vehículo a la mitad.