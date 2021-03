López Obrador afirma que Sinaloa es de los estados con menos incidencia delictiva

En su segundo día de gira por esa entidad, el mandatario aseguró que "no se tienen los problemas lamentables, graves, de violencia, sobre todo de homicidios, como está sucediendo en otros estados".

'Dijo que se tiene una imagen de Sinaloa en materia de seguridad "que no corresponde a la realidad" y que para poner en contexto lo que realmente sucede en esa entidad sostuvo que "en materia de seguridad pública, hay más homicidios lamentablemente en Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas".

Es más, remató: "tenemos más problemas de violencia en Sonora que en Sinaloa".

En esta tierra, cuna del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, el más conocido a nivel nacional e internacional y actualmente preso en Estados Unidos, López Obrador insistió en que todo depende de garantizar la paz y la tranquilidad.

"No se puede producir, trabajar, progresar, no puede ser, como sucede en el caso de Mazatlán, no puede mantener un centro turístico con afluencia nacional, extranjera, si hay violencia, si hay inseguridad.

"A veces no reparamos en lo importante que es el que haya paz y que haya tranquilidad, porque eso es lo que permite que haya desarrollo económico y bienestar".

Viajes Mazatlán-Islas MaríasPor otro lado, López Obrador recordó que el centro ecológico turístico de las Islas Marías va a empezar a funcionar como escuela ecológica y también como sitio de visita para el turismo.

"Vamos hoy a constatar el trabajo que se ha hecho de rehabilitación en la isla madre. Y esto se va a complementar con el muelle para embarcaciones que se va a realizar aquí en Mazatlán y este muelle de cruceros va a tener el atractivo adicional de la visita a las Islas Marías.

"Estamos entregando ya el manejo de las Islas Marías a la Secretaría de Marina y hoy voy a nombrar al gobernador de las Islas Marías, un marino, para que se haga cargo del funcionamiento de todo este complejo, del manejo turístico de las tres islas y están muy cerca de Mazatlán.

"Se está explorando la posibilidad de que haya embarcaciones modernas, rápidas y se calcula que en dos horas y media se llega de Mazatlán a las Islas Marías, que pueden ir en la mañana y pueden regresar por la tarde-noche. Esto es un atractivo adicional para Mazatlán y para Sinaloa", concluyó.