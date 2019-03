López Obrador acusa omisión de Narro en medicamentos

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó omisión del ex Secretario de Salud, José Narro, ante la corrupción en la compra de medicamentos.

"Cuatro mil millones de dólares destinados a la compra de medicamentos y no hay medicinas en los hospitales", advirtió el Mandatario en Palacio Nacional.



"Cuando mucho, 15 empresas acaparaban el 80 por ciento de las compras. Un gran monopolio, pero no sólo en las medicinas, en todo. México era país de unos cuantos y eso se va a terminar".



En su conferencia matutina se preguntó al tabasqueño que si el ex titular de Salud y actual aspirante a dirigir al Partido Revolucionario Institucional (PRI) sabía de estas corruptelas.



"Había, cuando menos, omisión. Porque se compraban medicamentos caros y había en el negocio de los medicamentos hasta políticos promoviendo la venta de medicamentos. Ya se van a dar a conocer los nombres las empresas".



López Obrador afirmó que para hacer justicia ante este tipo de irregularidades no basta con castigar a los responsables, se debe prevenir la corrupción futura.



"Son dos visiones. Se van a dar a conocer todos estos informes, todas estas denuncias, no sólo se van a dar a conocer se van a entregar a la autoridad competente para que, si se confirman delitos, se castiguen", sostuvo.