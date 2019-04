López Obrador acusa mal uso de fondos turísticos

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su rechazo a la petición de la iniciativa privada para asignar más recursos públicos a la promoción turística, tras denunciar que, en el pasado, esos fondos eran objeto de abusos y corruptelas.

Durante su conferencia matutina, el Mandatario denunció que esos recursos eran usados para pagar favores a medios de comunicación, a quienes les entregaban el dinero como si se tratara de una subvención.



"Estaban muy acostumbrados al fondo de 6 mil millones de pesos, no sólo lo usaban para publicidad, sino para pagar favores a medios de información, una especie de subvención a medios de información, encubierto", acusó.



"Eso se termina, ya no van a utilizarse esos fondos con ese propósito, ahora se está invirtiendo en mejorar las colonias donde viven los trabajadores".



El Mandatario confirmó su decisión de poner fin a ProMéxico, tras asegurar que sólo servía para gastar dinero y acomodar a funcionarios recomendados en el extranjero.



"Además de los 6 mil millones de pesos, tenían 60 oficinas del Gobierno de México en el extranjero, lo que llamaban ProMéxico. Esto se termina, aunque no les guste, no vamos a permitir la corrupción bajo ningún pretexto", aseveró.



"¿Quiénes trabajaban en esas oficinas? Puro recomendado, eran como becas para que la gente cercana a los altos funcionarios públicos pudiera estar en el extranjero".



El tabasqueño sostuvo que ninguna nación tiene ese tipo de esquemas para su promoción turística.



"¿Han visto ustedes alguna oficina que se llame ProFrancia, ProAlemania, ProItalia, ProChina? Nada, eran todas estas cosas que inventaron los tecnócratas corruptos", acusó.



Por otro lado, reiteró que los embajadores y cónsules serán promotores de México en el extranjero.



Sin embargo, consideró que la mejor estrategia que garantizar la paz y el Estado de Derecho en el País.



"Todas las embajadas y consulados de México en el extranjero van a hacerse cargo de la promoción turística", informó.



"La mejor manera de promover a México es que haya paz en el País. No se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Si hay paz y tranquilidad esto se va a saber en el mundo, sin necesidad de tener un programa de promoción".