López Obrador abre puerta a empresas con ética

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las empresas españolas y de todo el mundo tienen garantías en sus inversiones en México, pero les pidió no caer en actos de corrupción.



"Tienen las puertas abiertas (las empresas españolas)", dijo ante el cuestionamiento de si ese sector de España participará en los proyectos de infraestructura más ambiciosos de su Gobierno.



El Mandatario reconoció que la inversión de esa nación es la segunda más importante después de la de Estados Unidos.



"Sólo pondría un acento que no es con dedicatoria a un país, sino a todas las empresas del mundo que participan en México: queremos que en las relaciones de las empresas extranjeras en México haya un comportamiento ético", señaló.



"No queremos que las empresas extranjeras actúen no violando las leyes o propiciando, aceptando, actuando en actos de corrupción, soborno".



López Obrador confió en que eso no sucederá en el caso de empresas españolas, pues, enfatizó, es una práctica y una política del Gobierno de ese país demandar actuar con honestidad..



En tanto, el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó a su homólogo el compromiso de las compañías con su proyecto para México.



"Quiero trasladar el compromiso de las empresas españolas en el proyecto de bienestar de México", expuso en una conferencia conjunta con el Mandatario mexicano.



"Son inversiones que vienen para quedarse y para apostar".



Destacó que su visita es la primera de un Mandatario extranjero en la Administración de López Obrador.



"No es una casualidad, es una declaración de intenciones de relanzar la relación bilateral", aseveró Sánchez.



Indicó que en España hay cada vez más empresas mexicanas y destacó que en el País hay más de 6 mil compañías españolas con base de operaciones en el País.



Asimismo, aplaudió el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, propuesto por López Obrador, para mitigar la migración de Honduras, El Salvador y Guatemala hacia Estados Unidos.



"Toca la tecla. Es algo que nosotros estamos trabajando en la Unión Europea que sea una responsabilidad compartida con los países de origen de la migración", explicó.