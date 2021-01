López-Gatell señala escasez y acaparamiento de tanques de oxígeno

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que se ha identificado escasez de tanques de oxígeno, así como prácticas de acaparamiento por parte de proveedores particulares.

Sobre la falta de tanques de oxígeno, informó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha investigado posibles prácticas sospechosas de abusos comerciales y ha identificado que hay un sobreprecio de 20 por ciento de aumento.

Sin embargo, dijo que este incremento está dentro de los marcos contemplados por la ley porque ha aumentado la demanda y se permite tener un ajuste de los precios, con límites que pone la propia regulación.

"Lo que efectivamente se ha identificado es que hay una escasez de tanques, que son el medio físico en el que se almacena el oxígeno y al ser utilizados por distintas personas, mayormente en el tránsito hacia la casa después de una hospitalización y durante algunos días en casa, esto ha afectado la posibilidad de tenerlos".

Lo que también se ha detectado, eso sí, es abuso de algunos proveedores locales, personas que reutilizan los tanques y los acaparan. Son personas particulares, no son entidades comerciales que rentan tanques y a la vez los subarriendan a otras personas, destacó.

"Esta, desafortunadamente, es una práctica desde luego muy inconveniente pero que desde luego no puede ser regulada en la medida que los particulares son entidades autónomas, no son entidades comerciales registradas", apuntó López-Gatell.

En ese sentido, hizo un exhorto respetuoso a toda la población, si tiene la situación de que ha conseguido tanques de oxígeno, que no los use de forma especulativa, que no los retenga para después rentarlos a personas conocidas o desconocidas porque hay personas en grave necesidad y urgente de suplementación de oxígeno.

"Tenerlos o abusar de la condición de emergencia para lucrar lo consideramos una práctica muy inadecuada", indicó.

La epidemia no se acaba López-Gatell previó que este 2021 el mundo estará empeñado en vacunar a la población contra covid-19, pero en ese lapso, al menos en México, se seguirá observando en algunos estados un aumento en el número de casos, de hospitalizaciones, de muy lamentables defunciones y en otros, la tendencia será a la baja.

"¿Cómo se prepara México para este escenario? Vacunando. ¿Cuál es el cambio más importante entre 2020 y 2021? Vacunas", señaló durante la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19 y resaltó que, como lo vaticinó la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante todo 2021 los países del mundo estén en el empeño de vacunar a la población.

"Esto es importante no perderlo de vista, la epidemia no se acaba de un día para otro, sigue activa en México y en el mundo entero", destacó y recordó que la respuesta mundial a la pandemia ha sido muy semejante y tienen dos elementos en común: las medidas de salud pública poblacionales, cuyo propósito fundamental es la prevención y la mitigación comunitaria que van dirigidas a todas las personas, señaló.

En ese sentido, recordó que el gobierno mexicano decidió, a partir de un razonamiento técnico, que no ejercería acciones coercitivas ni forzaría a las personas a actuar de cierta manera, y así lo seguirán haciendo, por lo que consideró alentador que en México los índices de movilidad son semejantes a los de países que sí ejercieron acciones de coerción hacia la población de estas naciones.

En cuanto al acaparamiento de las vacunas a nivel mundial, dijo que, a diferencia de 2009 con la vacuna contra la influenza AH1N1, cuando sí se acaparó la compra y distribución por países adinerados primero, el continente africano y países asiáticos no tuvieron el mecanismo de protección. Ahora, añadió, existe el mecanismo Covax.

"Ahorita mismo, con el uso de vacunas en México, pero está pasando en todos los países, empieza esta ansiedad de ´yo quiero mi vacuna´ y las personas tienen esta pulsión que a veces es, desafortunadamente muy humana, de quererse proteger a sí mismos, pero la supervivencia depende también de la protección de los demás", destacó López-Gatell.

En ese sentido, propuso atemperar el egoísmo con una buena dotación de generosidad y solidaridad, sentenció y así defendió el plan de vacunación por edades que, dijo, ha sido analizado con todo cuidado y con base científica.

"Desafortunadamente no siempre se da esta visión solidaria en los gobernantes", afirmó y aunque no dio nombres, sí destacó que incluso hubo quien lo aceptó de palabra, pero no lo aplica en los hechos.

Respecto a la vacuna Sputnik V, comentó que en México se habían tenido inquietudes respecto a la dificultad de acceder a información sobre esta materia técnica y fue de gran ayuda la misión en Argentina y la asistencia del presidente Alberto Fernández y su equipo para conocer los dictámenes sobre las condiciones científico-tecnológicas de la vacuna y de las condiciones de su fabricación.

"Nos facilitaron un intercambio con el Fondo Ruso de Inversión Directa y pudimos acordar la provisión de 12 millones de tratamientos de esquemas de dos dosis que requiere. Estamos ahorita en el proceso de conversaciones a detalle para adquirirlas. En paralelo, la información que nos proveyeron, que fue el mismo expediente que utilizó Argentina para aprobar su uso de emergencia fue sometido a Cofepris y está siendo revisado por el Comité de Moléculas Nuevas", añadió.

Asimismo, comentó que las vacunas de SARS-CoV-2 hacen efecto en promedio 15 días después de haber sido administrada y en ese tiempo se considera que se alcanzan los niveles estables de proteínas protectoras que son los anticuerpos fabricados por los glóbulos blancos.

Por otro lado, explicó que el cambio de color del semáforo epidemiológico no depende de la cobertura de vacunas, aunque, aclaró, entre más amplia sea la protección, es más probable que empiece a cambiar la velocidad y la extensión de los contagios.